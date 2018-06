Fiorino oro a Maraini,Sartori'a memoria'

FIRENZE, 5 GIU - Fiorino d'oro alla scrittrice Dacia Maraini e, 'alla memoria', al politologo Giovanni Sartori (1924-2017). Così Firenze assegnerà la sua massima onorificenza. La cerimonia sarà il 23 giugno (ore 21) alla basilica di San Miniato con il sindaco Nardella. Oltre a Dacia Maraini, riceveranno il Fiorino d'oro Caterina Bellandi del taxi Milano 25; Gianni de Magistris, medaglia d'oro olimpica; la Compagnia dei Babbi Natale; la Fondazione Ant; l'Associazione Toscana Tumori; Roberto Casamonti fondatore della Galleria Tornabuoni; Gucci; Festival delle Religioni; Unicoop Firenze per il progetto 'Un cuore si scioglie'. Un Fiorino d'oro, assegnato invece alla memoria, andrà al politologo Giovanni Sartori: sarà consegnato alla famiglia in una cerimonia apposita che si svolgerà lunedì prossimo 11 giugno alle 11.30 nel Salone dei 500 in Palazzo Vecchio.