ROMA, 6 GIU - "Puntiamo a fare poche leggi e fatte bene, non dobbiamo correre nell'approvazione delle leggi e credo che gli italiani capiranno se ci metteremo qualche mese in più". Lo dice ai cronisti in Transatlantico il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. E il ministro, per quanto riguarda le opposizioni, sottolinea: "Speriamo di lavorare in maniera costruttiva, cerchiamo di far lavorare in maniera collaborativa il Parlamento, la scorsa legislatura non è stato possibile".