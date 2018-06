Polizia sequestra 2mln cocaina a Torino

TORINO, 6 GIU - Un grosso carico di cocaina è stato sequestrato dalla polizia a Torino durante un controllo straordinario del territorio, disposto dal questore di Torino Francesco Messina, nel quartiere Aurora. La droga, 19 chili di 'polvere bianca' per un valore di circa 2 milioni di euro, era nascosta in un trolley caricato su un'auto che si aggirava nei pressi dei giardini Madre Teresa di Calcutta. I due uomini a bordo dell'auto, un italiano residente in Olanda e un dominicano, sono stati arrestati. L'attività ha portato all'identificazione di 40 persone. "La strada che abbiamo intrapreso è quella giusta", commenta il questore Messina. Nell'ultimo mese sono stati effettuati 41 controlli straordinari in tutta la città, che hanno portato a 14 arresti, 22 denunce, venti chili di droga sequestrati e multe per 22mila euro per una trentina di negozi.