Valanga su Marmolada,salvi due alpinisti

TRENTO, 6 GIU - Due alpinisti sono stati travolti da una valanga mentre erano impegnati sulla Marmolada in una scalata sulla parete nord, sotto Punta Penia. Entrambi sono stati raggiunti dagli uomini del soccorso alpino della val di Fassa e tratti in salvo. Quindi sono stati trasportati a valle dall'elicottero. Per uno di loro è stato necessario il trasporto all'ospedale S.Chiara di Trento. Dalle prime notizie nessuno di loro è in pericolo di vita. Alle quote più elevate dove è ancora presente la neve, dice il bollettino di Meteotrentino, nelle ore maggiormente soleggiate c'è un aumento del pericolo valanghe con possibilità di distacchi spontanei a debole coesione o a lastroni.