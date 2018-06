Venezia: agenti con mitra al Fondaco

VENEZIA, 7 GIU - Agenti con passamontagna e mitra in zona Fondaco dei Tedeschi, a pochi metri dal ponte di Rialto a Venezia: si è trattato di un'esercitazione di sicurezza che ha attirato stamane l'attenzione di diversi passanti e turisti i quali si sono chiesti cosa stesse accadendo. In breve tempo si è allargata a macchia d'olio la voce di una possibile "retata" in corso. "C'erano diversi agenti che spuntavano dalle calli - racconta un testimone che ha assistito alla scena mentre andava al lavoro - armati e a volto coperto". La Questura, interpellata, ha spiegato che non c'era alcun allarme in corso, bensì si trattava di un'operazione coordinata per 'oliare' la macchina della sicurezza in caso di emergenze.