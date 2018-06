Bullismo: 16enne arrestato nel milanese

CUSANO MILANINO (MILANO) - Un sedicenne residente nel milanese, ex studente di un istituto tecnico di Cusano Milanino (Milano), è stato arrestato in esecuzione di una misura cautelare emessa dalla Procura dei Minori di Milano per atti persecutori nei confronti di almeno due compagni di scuola. La decisione della Procura è arrivata a seguito di un'indagine dei carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano), partita dalla segnalazione del preside dell'istituto dove già un altro giovanissimo era stato denunciato per comportamenti aggressivi nei confronti dello stesso dirigente scolastico, nelle scorse settimane. Secondo quanto ricostruito dai militari, il sedicenne avrebbe insultato e sottoposto a violenze fisiche e psicologiche due compagni di classe, uno in particolar modo, da ottobre a qualche settimana fa quando, a seguito dell'ennesima aggressione, il preside lo ha sospeso e lui si è ritirato da scuola. Prelevato a casa, il ragazzino è stato collocato in una comunità nel milanese.