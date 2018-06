Sala, più facile fare sindaco che a Roma

ROMA, 07 GIU -'Le buche nelle strade? Le abbiamo anche noi'. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala interpellato nel corso del festival dell'Energia insieme alla sindaca di Roma Virginia Raggi. Ha poi aggiunto: 'Ho vissuto a Roma e la amo, ma è più facile fare il sindaco a Milano, è una città meno complessa della Capitale'. Il confronto tra Sala e Raggi si è svolto all'insegna del della reciproca cortesia istituzionale. "Milano va bene specie grazie agli investimenti stranieri, il turismo, la presenza di studenti internazionali. Il nostro vero vantaggio sono i servizi basici come rifiuti e trasporti, su cui siamo avanti. Ma tutto questo è stato possibile perché il salto in avanti deriva da 20 anni di programmazione", ha detto Sala aggiungendo su Roma: "In termini di finanziamenti europei loro sono bravi, su questo abbiamo qualcosa da imparare". Da parte sua la Raggi ha aggiunto: "Invidiamo a Milano un po' la questione dei conti perché non hanno questa pesante eredità".