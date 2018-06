ROMA, 8 GIU - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è giunto questa notte a Charlevoix, in Quebec, dove oggi e domani prenderà parte al G7. A margine dei lavori sono in programma colloqui bilaterali, ma anche un incontro, annunciato ieri da Emmanuel Macron, con Angela Merkel, Theresa May e i vertici dell'UE, Jean Claude Juncker e Donald Tusk.