A Bari maxi sequestro di droga e armi

BARI, 8 GIU - Oltre 52 chili di droga, tra hascisc e marijuana, e una pistola marca CZ cal. 9x17, avvolta in un panno, sono stati sequestrati dai carabinieri che hanno compiuto un blitz in un appartamento al settimo piano di una palazzina del rione Japigia, a Bari, dove si è proceduto all'arresto di una donna di 51 anni, di un 20enne, entrambi incensurati, e di un uomo di 34 anni, con precedenti penali. I tre dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione. I militari hanno dapprima circondato la palazzina del 'quadrilatero dello spaccio' all'interno della quale si trovavano le persone arrestate e poi hanno fatto irruzione nell'appartamento. E' stato ritrovato anche materiale vario per il confezionamento della droga e manoscritti riportanti la contabilità dell' illecita attività di spaccio. Parte della droga era nascosta in vari punti dell'appartamento, anche in un congelatore.