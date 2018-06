CHARLEVOIX, 8 GIU - "Arrivato in Canada per il G7. Anche qui per portare gli interessi degli italiani". Lo scrive su Instagram il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, pubblicando un video del suo arrivo all'aeroporto di Charlevoix, la scorsa notte, per la sua prima missione all'estero dopo la fiducia delle Camere. Conte è stato accolto all'aeroporto dal ministro delle finanze del governo canadese.