Roma Pride: P&G, amore oltre pregiudizi

ROMA, 9 GIU -'Love Over Bias - Amore oltre i pregiudizi' è lo slogan con il quale sono scesi in piazza questo pomeriggio a Roma una cinquantina di dipendenti della Procter and Gamble, per partecipare al Roma Pride 2018, la sfilata per i diritti del mondo omosessuale. "Questo è per noi il modo più bello per dimostrare uno dei principi in cui crediamo molto - ha spiegato Sonia Anelli, responsabile del team lgbt di P&G - cioè assenza assoluta di discriminazione e celebrazione di tutte le diversità. Ognuno deve essere libero di esprimere se stesso, e per una azienda esserlo vuol dire anche poter portare anche la propria creatività. Di questo siamo fortemente convinti".‎ Non è la sola iniziativa che vede la multinazionale in prima fila sul tema dei diritti: dallo scorso anno infatti P&G aderisce a 'Parks - Liberi e Uguali', una associazione nata proprio per aiutare le aziende a sviluppare la cultura dell'inclusione, della conoscenza e del rispetto della diversità, con un focus proprio sull'identità di genere.