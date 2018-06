Roma Pride: P&G, fondamentale inclusione

ROMA, 9 GIU -"Siamo qui con Procter and Gamble, con i nostri colleghi. Siamo una cinquantina di persone per rappresentare e testimoniare il nostro supporto a una società priva di pregiudizi, che è un po' il nostro logo: 'amore al di là dei pregiudizi', affinché ognuno possa sentirsi libero di esprimersi, indipendentemente dalle proprie tendenze sessuali, etnia, religione e cultura". Lo ha detto il direttore Risorse umane di Procter &Gamble Sud Europa Francesca Sagramora, partecipando al Roma Pride 2018. "Ci teniamo tantissimo - ha aggiunto - a creare in Procter un ambiente inclusivo, e questo è parte del nostro programma di etica e cittadinanza di impresa, affinché come tale possiamo rappresentare la nostra voce in modo responsabile nella società. Quali iniziative mettiamo in pratica? Ne facciamo moltissime con i nostri dipendenti - ha risposto la dirigente - dal punto di vista della formazione, dell'educazione, del training, del dialogo tra di noi per parlare di dinamiche e problematiche non sempre facili da affrontare".