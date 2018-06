Aquarius, a Valencia con navi italiane

ROMA, 12 GIU - 'I naufraghi a bordo verranno trasferiti su navi italiane e condotti a Valencia'. E' quanto scrive in un tweet Sos Mediterranee, affermando che è questo il piano predisposto dal Mrcc di Roma. 'La nave Aquarius - aggiunge la ong - riceverà rifornimenti da un' imbarcazione italiana'. In un altro tweet Msf parla di un trasferimento di 'alcune persone' dall' Aquarius a navi italiane per fare rotta su Valencia insieme. Questo piano - afferma Msf in un altro tweet riferendosi alla decisione di dirottare i migranti a bordo della nave Aquarius verso la Spagna - comporterebbe altri 4 giorni di viaggio in mare per persone già esauste. Opzione migliore sarebbe quella di sbarcare le persone nel #portosicuro più vicino, per essere trasferite in #Spagna o altri Paesi sicuri per ulteriori cure mediche e procedure legali".