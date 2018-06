Muore richiedente nigeriano di 17 anni

CASERTA, 12 GIU - Per lavorare aiutava un italiano in lavori di potatura all'interno di una villa per cerimonie che era chiusa. Poi - secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori - si è tuffato per un bagno nella piscina della struttura ed è annegato, probabilmente perchè non sapeva nuotare. E' morto così, a 17 anni, un richiedente asilo della Nigeria. L'episodio è accaduto a Caserta nella frazione pedemontana di Casola; lo straniero risultava residente in una struttura per migranti di Curti, nel Casertano. Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri oltre al 118, e dai primi accertamenti è emerso che si tratta di incidente. E' stata comunque disposta l'autopsia.(ANSA).