Picchia moglie che non rispetta ramadan

TORINO, 12 GIU - Calci e pugni alla moglie perché non rispetta il ramadan. E' la punizione inflitta alla consorte da un quarantenne marocchino, arrestato dalla polizia a Torino. A fare intervenire gli agenti nell'appartamento della coppia, nel quartiere Aurora, è stata la stessa moglie dopo una notte di violenze. Gli insulti, le botte e persino un secchio d'acqua versato sul materasso per costringerla a restare sveglia. L'uomo ha raccontato di essere stato aggredito dalla moglie ai poliziotti, che non gli hanno creduto e lo hanno arrestato. L'accusa nei suoi confronti è di maltrattamenti in famiglia.