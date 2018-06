Scontro in nodo A1-A14 Bologna, un morto

BOLOGNA, 12 GIU - Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente avvenuto in tarda mattinata nel raccordo A1-A14, nel nodo autostradale di Bologna. A scontrarsi, tra l'uscita Casalecchio ed il bivio con l'A14 in direzione di Ancona, sono stati tre mezzi pesanti di cui una cisterna che, oltre ad occupare l'intera carreggiata, ha urtato lo spartitraffico che separa l'autostrada dalla tangenziale. Il raccordo di Casalecchio è stato chiuso per consentire l'intervento dei soccorritori con pesanti disagi al traffico.