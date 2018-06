Condannato ex assessore Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA, 12 GIU - L'ex assessore ed ex consigliere comunale di Reggio Calabria Dominique Giovanni Suraci, di Alleanza nazionale, é stato condannato a 12 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza é stata emessa dal Tribunale (presidente Natina Praticò). Suraci, accusato originariamente di associazione mafiosa, ha ottenuto la derubricazione del reato in concorso esterno. Per lui il pm della Dda reggina, Stefano Musolino, aveva chiesto la condanna a 30 anni. Dominique Giovanni Suraci, secondo quanto emerso dalle indagini nell'ambito dell'operazione "Sistema-Assenzio", coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, sarebbe stato la 'mente' di un sistema affaristico che in breve tempo lo avrebbe portato, grazie agli accordi con la cosca "Tegano", ad aprire e gestire numerosi supermercati in tutto il territorio reggino.