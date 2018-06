REGGIO EMILIA, 13 GIU - Rapine, prepotenze e violenze, fatte in branco, verso giovanissimi. La polizia di Reggio Emilia ha arrestato tre esponenti di una baby gang accusata di vari reati. Uno degli arrestati sul proprio profilo social era perfino arrivato a scrivere "con il mio branco siamo sulla strada, se fai il furbo sei la nostra preda". In un episodio la vittima, pur di non finire, nuovamente, nelle grinfie del gruppo aveva abbandonato la scuola.