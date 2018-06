Studenti morì per overdose, 4 arresti

LUGO (RAVENNA), 13 GIU - All'alba la polizia (squadra Mobile ravennate e Commissariato di Lugo) ha arrestato quattro giovani in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip ravennate Andrea Galanti su richiesta del Procuratore capo Alessandro Mancini e del Pm Marilù Gattelli in ragione di quelli che gli inquirenti hanno descritto come gravi indizi di responsabilità per i reati di omicidio volontario aggravato, detenzione e spaccio di stupefacenti. La decisione è arrivata in relazione ai risultati delle indagini per la morte per overdose di Matteo 'Balla' Ballardini, lo studente 19enne deceduto in un'auto a Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna, il 12 aprile del 2017 dopo una serata con amici e al culmine di un'agonia durata ore.