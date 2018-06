'C'è una vera emergenza educativa'

ROMA, 13 GIU - Contro quella che definisce "una vera e propria emergenza educativa", l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza Filomena Albano chiede, nella relazione al Parlamento 2017 presentata oggi al Senato alla presenza del presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, di introdurre "la mediazione" come materia scolastica. Presenti il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana e il sottosegretario alle Pari opportunità e giovani Vincenzo Spadafora. Albano chiede anche che vengano nominati quanto prima i tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati. "Questi minorenni - sottolinea - sono i più vulnerabili tra i vulnerabili: più di 9 su 10 dei ragazzi scomparsi in Italia sono minori stranieri non accompagnati".