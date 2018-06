M5S, ci attaccano con spread e sbarchi

ROMA, 13 GIU - "Siamo stati accusati di avere agito in modo cinico e crudele da quelle stesse autorità che hanno agito contro la vita umana con i respingimenti a Bardonecchia e Ventimiglia. Ringraziamo la Spagna ma sia un esempio per gli altri Paesi europei. Non possiamo continuare ad essere noi ad accollarci questo fardello" dell'immigrazione. "Siamo un paese sotto attacco, sotto attacco dello spread e anche con i migranti". Lo dice nell'Aula di Palazzo Madama il senatore M5S Daniele Pesco intervenendo dopo le comunicazioni di Salvini. "So che è un'accusa grave ma è così..." aggiunge.