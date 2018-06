MILANO, 13 GIU - La corte d'Assise d'appello di Milano ha condannato a 9 anni Maria Giulia 'Fatima' Sergio, confermando così la pena inflitta in primo grado alla prima foreign fighter italiana. Confermate anche per gli altri imputati le pene inflitte in primo grado, tra cui 10 anni al marito di Fatima, l'albanese Aldo Kobuzi.