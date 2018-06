Migranti: Martina,oggi Italia più debole

ROMA, 13 GIU - "Si è fatta un'operazione di propaganda sulla pelle di 600 persone e il tema vero rimane ancora il salto di qualità delle politiche europee, oggi più di ieri è più complesso dopo quello che è accaduto. Non se è chiaro, l'Italia non è più forte in Europa oggi, l'Italia è più debole in Europa oggi. Pensare di organizzare bracci di ferro tra Paesi come è accaduto tra domenica e queste ore e non invece affrontare con serietà il governo di questi fenomeni è un abbaglio". Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, a margine dell'assemblea di Confesercenti. "Va denunciato ancora il fatto che lo si fa sulla pelle di queste persone. Non è così che si risolvono i problemi", ha aggiunto.