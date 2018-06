Sindacati, basta incidenti lavoro

TORINO, 13 GIU - Centinaia di lavoratori partecipano al presidio in piazza Castello, davanti alla Prefettura, organizzato da Cgil, Cisl e Uil a Torino per dire basta agli incidenti sul lavoro. È stata molto alta - 70% con punte di oltre il 90% alla Michelin, alla Federal Mogul, alla Denso di Poirino e alla L'Oreal - l'adesione, secondo i sindacati, allo sciopero generale. Al presidio c'è stato un minuto di silenzio in memoria di Davide Olivieri, il lavoratore di 22 anni schiacciato dal muletto alla Sli di Vignole Barbera, in provincia di Alessandria, di cui in concomitanza con la manifestazione si svolge il funerale. Oltre ai segretari di Cgil Cisl e Uil intervengono diversi delegati di aziende torinesi. Una delegazione sarà ricevuta dal prefetto.