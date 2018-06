NAPOLI, 13 MAG - I carabinieri di Napoli indagano su un 'sequestro' di un'ambulanza che, ferma all'ospedale Loreto Mare, è stata costretta a soccorrere due persone ferite in un incidente avvenuto poco lontano. Il personale sanitario ha riferito che due persone in sella a uno scooter si sono recate nel pronto soccorso dove hanno minacciato i sanitari per costringerli a seguirli e a soccorrere i feriti nell'incidente per il quale,hanno detto,il 118 ritardava ad intervenire.