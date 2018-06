Centinaio,a Taranto a rilanciare turismo

ROMA, 14 GIU - ''Nei prossimi giorni sarò a Taranto per confrontarmi con gli operatori turistici di quella zona per trovare nuove prospettive e progettare insieme il futuro del settore. Lo straordinario territorio tarantino deve essere tutelato e promosso''. E' quanto afferma, in una nota, il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio. Sull'Ilva, continua, ''le parole del Governatore Emiliano sono evidentemente pretestuose e non tengono conto di quanto realmente detto da me nell'intervista (su La Stampa, ndr). Io rispondevo alla provocazione lanciata da Beppe Grillo riguardo la riconversione in parco giochi. Lo ribadisco: io non voglio andare in vacanza all'Ilva perché - sottolinea il ministro - è un sito produttivo importante e voglio che rimanga tale''.