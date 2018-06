Migranti: Casellati, onere sia per tutti

ROMA, 15 GIU - "Vi la necessità di governare in modo più coeso e solidale il tema delle migrazioni, in modo che ogni stato membro sia effettivamente corresponsabile di un onere che finora si è distribuito in modo gravemente squilibrato, avendo anche cura di sviluppare programmi di cooperazione, sostenuti dall'Unione europea, per migliorare le condizioni di vita e di sicurezza dei paesi di origine dei migranti. E' un tema difficile, ma che non può essere eluso e che impatta in modo assai rilevante sul tessuto sociale del mio paese". Lo afferma il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso del suo intervento alla XIX riunione dell'Associazione dei Senati d'Europa in corso a Bucarest