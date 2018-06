Minacce a Perino, pg ordina il processo

TORINO, 15 GIU - Per disposizione del magistrato Giorgio Vitari, avvocato Generale dello Stato in Piemonte, verrà processato in tribunale a Torino un uomo accusato di avere minacciato su Twitter il leader storico dei No Tav Alberto Perino. Nella frase incriminata, apparsa sul social network nel 2014, si auspicava la morte di Perino. La procura ordinaria aveva chiesto l'archiviazione del caso sostenendo per varie ragioni che non era possibile procedere. Vitari, su istanza del legale del leader No Tav, l'avvocato Stefano Bertone, ha però preso in carico il fascicolo e ha fatto svolgere le indagini: i carabinieri hanno anche svolto una ispezione a casa del sospettato, che ha subito ammesso di essere l'autore della frase. Il processo verrà celebrato a luglio. L'avocazione del procedimento da parte di Vitari è dell'agosto 2015. L'imputato risultava risiedere in valle di Susa; ora è domiciliato in Liguria. Gli accertamenti ordinati da Vitari hanno permesso di fugare ogni dubbio su eventuali casi di omonimia.