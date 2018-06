Mosca, fake news rapporti tra noi e Lega

MOSCA, 15 GIU - Mosca definisce "false" le notizie sui "rapporti" fra le autorità russe e la Lega. Lo dice la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. "Vorrei far notare che questo tema è stato lanciato da forze esterne alla penisola italiana, per la precisione dai finanziari americani come George Soros, da tempo associati a scandali e provocazioni internazionali". "L'obiettivo di questo fake era far paura all'Europa, minare i rapporti amichevoli fra Italia e Russia e gettare ombra sul nuovo governo italiano". Così Interfax.