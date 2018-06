AOSTA, 16 GIU - Un alpinista è morto dopo essere precipitato dalla cresta Furggen, a 3.800 metri di quota, sul versante svizzero del Cervino. L'incidente è accaduto ieri. L'uomo (non si tratta di un italiano, secondo quanto appreso dall'ANSA) stava procedendo in quota con altri due alpinisti che, benché fossero legati a lui, non sono riusciti a trattenerlo durante la caduta. Le autorità svizzere hanno aperto un'inchiesta.