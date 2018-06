Palagiustizia: il 26 assemblea avvocati

BARI, 16 GIU - L'Organismo Congressuale Forense denuncia "pubblicamente la gravissima ed intollerabile situazione in cui versano gli edifici giudiziari, problematica esplosa in modo eclatante ed intollerabile a Bari ma che interessa la quasi totalità dei Tribunali italiani". Per questo, aderendo alla astensione nazionale indetta dall'Unione delle Camere Penali dal 25 al 27 giugno, gli avvocati Antonio Rosa e Giovanni Malinconico, rispettivamente coordinatore e segretario dell'Ocf, invitano tutta l'avvocatura, penale, civile e amministrativa, a partecipare all'assemblea che si terrà a Bari il 26. Chiedono al Governo "di affrontare immediatamente la situazione dell'edilizia giudiziaria italiana, attraverso il reperimento di adeguate risorse economiche e la previsione di una disciplina emergenziale che preveda procedure straordinarie per l'individuazione e l'adeguamento di edifici da destinare a sedi giudiziarie unitarie sul territorio" e "di avviare una analitica indagine conoscitiva estesa al territorio nazionale".