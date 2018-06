Omicidio Modena, Ragazzo resta detenuto

MODENA, 16 GIU - Resta in carcere Pietro Ragazzo, il 50enne di Avellino sottoposto a fermo da parte della procura di Modena a seguito dell'omicidio di Raffaele Cavaliere, suo socio in affari avvenuto martedì nella città emiliana. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari, Elonora Pirillo, che a conclusione dell'udienza di convalida del fermo, svoltasi ieri, si era riservato sulla decisione. Il gip non ha convalidato il fermo, ma ha emesso una ordinanza per la custodia cautelare in carcere. Ragazzo, difeso dall'avvocato modenese Flavia Sandoni, proprio nell'udienza di convalida si era detto estraneo ai fatti, avvalendosi subito dopo della facoltà di non rispondere.