Trovato morto agente immobiliare sparito

BOLOGNA, 16 GIU - E' stato ritrovato a Sasso Marconi (Bologna) il cadavere di Alberto Azzi, agente immobiliare di 59 anni scomparso a fine maggio. A quanto si apprende, si tratterebbe di suicidio. A trovarlo i carabinieri in uno degli appartamenti che Azzi doveva vendere e di cui aveva le chiavi. I vicini di casa, avvertendo strano odore, hanno allertato il 112 e il precedente inquilino in possesso delle chiavi. Nella casa hanno trovato il cadavere, secondo i militari la morte potrebbe essere avvenuta a ridosso della scomparsa denunciata il 30 maggio alla stazione di Sasso Marconi. Non sono stati trovati biglietti e le ragioni dell'estremo gesto sono ancora al vaglio dei carabinieri che non escludono neanche l'ipotesi di problemi economici. Del caso è stata informata la Procura e si procede al momento per via amministrativa. Le ricerche di Azzi, dopo la scomparsa, sono iniziate subito e non hanno escluso nessuna zona del territorio. Del caso si era occupata la trasmissione televisiva 'Chi l'ha visto'.