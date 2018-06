Di Stefano, M5S ha anticorpi

ROMA, 16 GIU - "L'unica certezza che ha la nostra base o chiunque si avvicina al Movimento 5 Stelle sa che la nostra differenza non è essere migliori ma avere gli anticorpi. Noi chi sbaglia lo allontaniamo". Così Manlio Di Stefano, sottosegretario agli esteri del M5s a margine di un'iniziativa dell'associazione Rousseau in corso a Roma. "Non crediamo allo scandalo della magistratura che fa una giustizia a orologeria come potremmo fare visto che il governo è nato", ha continuato Di Stefano assicurando: "Abbiamo fiducia nella magistratura e quando sapremo che qualcuno ha sbagliato lo cacceremo dal Movimento, come abbiamo sempre fatto. È l'anticorpo la differenza, non l'essere umano che per natura ha la sua corruttibilità", ha concluso.