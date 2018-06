Grande Guerra: 60mila alpini in adunata

TREVISO, 17 GIU - In occasione del centenario della Grande Guerra, in questi giorni si ricorda la 'Battaglia del Solstizio, oltre 60 mila alpini del triveneto hanno partecipato ad un'adunata a Vittorio Veneto (Treviso). L'appuntamento è scattato ieri con alcune celebrazioni mentre oggi nel pieno centro della città sono sfilate le penne nere alla presenza di numerose autorità civili e militari tra cui il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia che ha ricordato l'impegno degli alpini nel servizio di protezione civile e dicendo: "non c'è Veneto senza alpini, non ci sono alpini senza il Veneto". La scelta di Vittorio Veneto non è stata casuale, qui si combattè l'ultima sanguinosa battaglia che portò alla vittoria l'Esercito Italiano contro l'impero Autroungarico nel ottobre-novembre 1918 pagando un elevatissimo prezzo di vite umane da ambo gli schieramenti.