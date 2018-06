Canizares, Aquarius bussa a coscienze

ROMA, 17 GIU - Una messa in cattedrale, per esprimere un saluto ai migranti che stavano arrivando al porto anche con la preghiera, è stata celebrata dal cardinale arcivescovo di Valencia, Antonio Canizares. Per i migranti dell'Aquarius il cardinale ha pronunciato parole di accoglienza: "Diamo tutto il nostro benvenuto, tutto l'aiuto, senza limiti". Poi ha detto: "Questo bussare alle coscienze, come è accaduto con la vicenda dell'Aquarius, deve portarci a mettere a punto soluzioni reali". "Quello che è successo con l'Aquarius deve essere l'inizio della fine - ha detto il cardinale di Valencia - per combattere la schiavitù provocata dalla mancanza di soluzioni alla povertà, che costringe migliaia di esseri umani a fuggire dai propri Paesi di origine e finire nelle mani della criminalità". Il cardinale di Valencia ha sottolineato che si devono "cercare soluzioni con i governi dei Paesi di origine ma anche con le politiche a livello mondiale, per evitare queste gravissime situazioni di ingiustizia".