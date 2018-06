ROMA, 17 GIU - "Il M5s sceglie una persona che deve fare da tutor per la Raggi, e lo premiano, come ha detto Di Maio, con la Presidenza di un'azienda. Siccome Lanzalone è stato presentato da Bonafede, oggi ministro della Giustizia, io dico al ministro di venire in Aula a spiegare i suoi rapporti con Lanzalone". Lo chiede l'ex segretario Pd, Matteo Renzi a "Mezz'ora in più", su Rai 3.