Cagliari, a fuoco auto di Daniele Conti

CAGLIARI, 17 GIU - L'auto dell'ex capitano del Cagliari Daniele Conti - da poco diventato direttore tecnico del club rossoblù - è stata coinvolta in un incendio scoppiato durante la notte in via San Saturnino. Le fiamme, le cui cause non sono ancora state accertate, sono divampate intorno alle 4 e hanno interessato prima una Bmw intestata ad un commerciante, poi il fuoco si è propagato sulla Porsche Macan di Conti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri della Stazione di Villanova che hanno avviato le indagini. Probabilmente si è trattato di un incendio doloso ai danni della Bmw. Sempre i pompieri sono intervenuti un'ora dopo per un secondo incendio, questa volta in via Cammino Nuovo. In fiamme la Opel di un professionista. Anche in questo caso le cause dell'incendio non sono state accertate. I carabinieri della Stazione di San Bartolomeo si stanno occupando dell'episodio.