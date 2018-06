Un morto ed un ferito su Monte Agner

BELLUNO, 17 GIU - Un alpinista è morto ed uno è rimasto ferito precipitando dal Monte Agner nel territorio di Agordo (Belluno). I due sono caduti mentre salivano lo spigolo nord dell'Agner, una delle vie più impegnative delle Dolomiti. La vittima è Bernard Mahlknecht, 27 anni, di Selva di Val Gardena (Bolzano) morto all'istante. In gravissime condizioni l'amico, un coetaneo sempre della provincia di Bolzano ora ricoverato in ospedale. I due stavano arrampicando quando il primo di cordata è caduto trascinando il secondo che, pur ferito, ha fatto scattare l'allarme. Entrambi erano alpinisti esperti, secondo fonti del Soccorso alpino, i cui uomini sono intervenuto con i sanitari del Suem 118 utilizzando due elicotteri per recuperare il ferito ed individuare in un 'camino' il corpo del morto.