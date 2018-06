MILANO, 19 GIU - Al ministro dell'Interno Matteo Salvini "chiedo un confronto tecnicamente sulle questioni, a proclami non si va da nessuna parte": il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervistato via Facebook a due anni dal suo insediamento ha risposto all'offerta dello stesso Salvini di collaborazione ad esempio per lo sgombero delle case popolari occupate. Sala ha sottolineato che quelle citate dal ministro sono di proprietà della Regione, ma che il Comune è a disposizione.