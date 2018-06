Kompatscher, maxi condanna illogica

BOLZANO, 19 GIU - Il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha definito "illogica" la sentenza d'appello della Corte dei Conti che prevede un risarcimento di oltre mezzo milione di euro per l'ex presidente Luis Durnwalder. Kompatscher ha difeso, appunto, il decreto del suo predecessore per l'abbattimento di specie protette, soprattutto marmotte. "In questo modo - ha spiegato - sono stati evitati danni, causati da questi animali, e di certo non ne sono stati causati. Va inoltre ricordato che è la Provincia a dover risarcire danni causati da animali selvatici e non lo Stato". Kompatscher ha inoltre ricordato che nel 2016 con due norme d'attuazione "la competenza della Provincia in materia è stata confermata e rafforzata". Il governatore ha annunciato che "la Provincia intraprenderà tutte le vie percorribili contro questa sentenza".