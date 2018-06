Delitto Rosboch, assolta Abbattista

IVREA (TORINO) 22 MAG - Caterina Abbattista, la madre di Gabriele Defilippi, condannato a 30 anni per l'omicidio dell'insegnante Gloria Rosboch, è stata assolta dall'accusa di concorso in omicidio e condannata, a 14 mesi, per la truffa ai danni della vittima. E' la sentenza emessa oggi pomeriggio dal tribunale di Ivrea. Il pm Giuseppe Ferrando aveva chiesto la condanna a 16 anni. Secondo l'accusa, la donna, oltre a sapere della truffa ai danni dell'insegnante, era a conoscenza dei propositi omicidi del figlio e non avrebbe fatto nulla per fermarlo.