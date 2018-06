BOLZANO, 19 GIU - E' stato arrestato con l'accusa di pedofilia un maestro di una scuola elementare in Alto Adige. I fatti a lui contestati sarebbero avvenuti in classe. L'uomo, in più occasioni, avrebbe molestato delle bambine. L'inchiesta è partita dopo la segnalazione di alcuni genitori. Gli inquirenti hanno così collocato delle telecamere nascoste per documentare le molestie, che hanno portato all'arresto dell'uomo.