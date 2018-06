ROMA, 20 GIU - La comunita' internazionale deve operare con scelte politiche condivise e lungimiranti per gestire un fenomeno che interessa il globo intero. L'Unione Europea, in particolare, deve saper intervenire nel suo insieme, non delegando solamente ai Paesi di primo ingresso l'onere di affrontare le emergenze". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in occasione della giornata mondiale del rifugiato