Venezia: tornano gli steward per decoro

VENEZIA, 20 GIU - Dal 13 luglio tornano gli steward a Venezia per concorrere al decoro della città, a cominciare da Piazza San Marco, ma anche per dare informazioni. La Giunta comunale ha approvato la delibera che prevede l'attivazione di un servizio informativo e di tutoraggio ai turisti mediante l'impiego di steward. Una decisione che si pone come obiettivi quelli di dare supporto informativo e orientativo ai turisti principalmente sulle buone pratiche e comportamenti non consentiti, i luoghi di interesse, le aree di sosta, i bagni pubblici, le fermate del trasporto pubblico, gli uffici di Informazione e Accoglienza dei Turisti, i numeri utili. Ed ancora assicurare una migliore gestione dei flussi turistici mediante supporto ai visitatori, anche in collaborazione con gli agenti di polizia locale, in punti strategici della città. Infine divulgare le buone pratiche del visitatore, così come sostenuto dalla campagna comunicativa di sensibilizzazione #EnjoyRespectVenezia.