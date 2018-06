Agenti sequestrati, protesta sindacati

NAPOLI, 20 GIU - Manifestazione di protesta dei sindacati della polizia penitenziaria all'esterno del carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove la scorsa settimana alcuni agenti sono stati aggrediti e sequestrati dai detenuti. I sindacati chiedono l'intervento del ministro della Giustizia affinché le aggressioni che si stanno verificando sempre più frequentemente nelle strutture penitenziarie finalmente cessino. I sindacati inoltre chiedono maggiori risorse per garantire al meglio la sicurezza nelle case circondariali. "Manifestiamo contro le scelte scellerate unilaterali - scrivono il Sinappe, Uspp, Fns Cisl e Cgil - dell'Amministrazione Penitenziaria finalizzate a ridurre le piante organiche all'osso". "Manifestiamo anche contro l'inadempimento in tema di capi di vestiario, mezzi di trasporto adeguato per le traduzioni e i piantonamenti e per l'attivazione del servizio dell'esecuzione penale", conclude la nota dei sindacati.