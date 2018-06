Sala a Salvini, città a c.destra? Spera

MILANO, 20 GIU - "Aspetta e spera": così il sindaco di Milano Beppe Sala replica al segretario della Lega Matteo Salvini, ministro dell'Interno e vicepremier, che domenica scorsa in un comizio in vista dei ballottaggi a Cinisello Balsamo aveva detto che Milano sarà la prossima città che vorrebbe fosse conquistata dal centrodestra. "Ci vuole un bel coraggio a dire che oggi il centrosinistra non sta governando bene a Milano" ha rivendicato Sala a margine di un convegno sulle periferie nella sede di Fondazione Cariplo. A chi gli ha chiesto se considera Salvini un avversario 'temibile', nel caso in cui entrambi decidessero di candidarsi alla carica di sindaco del capoluogo lombardo alle elezioni comunali del 2021, Sala ha risposto: "Assolutamente temibile, vista la sua capacità di raccogliere consenso".