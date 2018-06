Stop a coppia gay e riconoscimento figli

CORIANO (RIMINI), 21 GIU - Il Comune di Coriano ha bloccato la richiesta presentata da una coppia gay per il riconoscimento legale dei figli, due bambini nati all'estero. Lo riporta il Resto del Carlino che parla di pratica sospesa dal sindaco di Coriano, Mimma Spinelli, che ha scritto al ministro dell'Interno e a quello della Famiglia per ottenere chiarimenti in assenza di un quadro legislativo chiaro. Nel frattempo la pratica è sospesa. La coppia intanto starebbe invece pesando di presentare la richiesta di riconoscimento dei figli un altro Comune.