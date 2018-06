ROMA, 21 GIU - "Salvini combatta la mafia non chi la denuncia e la sfida apertamente come fa da anni @robertosaviano Mettere in discussione la scorta a una persona minacciata dalla criminalità organizzata è il contrario di quello che dovrebbe fare un ministro dell'Interno. #RespingiamoSalvini!". Lo scrive su twitter Laura Boldrini, parlamentare di Leu.