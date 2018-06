Aeroporto Lamezia, chiesto processo a 21

LAMEZIA TERME (CATANZARO), 21 GIU - La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha chiesto il rinvio a giudizio per 21 delle persone indagate nell'inchiesta "Eumenidi" sui presunti illeciti che sarebbero stati commessi dagli ex vertici della Sacal, la società che all'epoca gestiva l'aeroporto di Lamezia Terme. Le persone che il 18 settembre compariranno davanti al Gup di Lamezia Terme sono accusate, a vario titolo, di concussione, corruzione, peculato, falso e abuso d'ufficio. Tra loro l'ex presidente e l'ex direttore generale della Sacal, Massimo Colosimo e Pierluigi Mancuso, e la dirigente dell'Ufficio legale e Affari generali, Ester Michienzi. Coinvolti anche l'attuale presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, nella qualità di ex componente del Cda della Sacal, e l'ex sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro. La posizione di un altro indagato, Roberto Mignucci, anche lui ex componente del Cda di Sacal, é stata, al momento, stralciata.